VILLA DEL CONTE - Non aprite la porta ai falsi operatori sanitari che vi chiedono se in casa ci sono persone positive al covid. Nessuno dipendente dell'ulss o del servizio del Sisp (servizio igiene e sanità pubblica) è autorizzato a questa modalità di intervento. Non dobbiamo fare mai entrare nelle nostre abitazioni sconosciuti e, insieme, dobbiamo arginare e fermare questi aberranti fenomeni, che speculano sulla tragicità di questa emergenza sanitaria: la sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti ha postato sui social l'accorato appello di non rispondere e non aprire a chi si presenta davanti la propria casa chiedendo informazioni su eventuali positivi in famiglia. È incredibile ma succede anche questo in questo tempo di pandemia, è il suo commento. L'ultimo fatto risale a venerdì scorso, quando una signora si è presentata a tutte le abitazioni di via Sant'Anna e vie limitrofe a Villa del Conte chiedendo se e all'interno della casa ci fossero persone positive: nel caso in cui riceveva risposte affermative dava un appuntamento nelle ore successive o il giorno dopo per una verifica Sisp a domicilio.



«I cittadini mi hanno subito informata e ho avvisato le forze dell'ordine oltre che la popolazione- ha spiegato la sindaca- . Pare che la signora sospetta sia sparita , anche perché ho raccomandato di chiedere di esibire cartellino di riconoscimento che non aveva. Non tollero in generale chi va a domicilio per imbrogliare- commenta la prima cittadina Comitense- , soprattutto in orari in cui gli anziani sono a casa da soli. In questo caso si tratta di impostori con l'aggravante della fragilità delle persone per lo stato di salute. Condanno in ogni modo queste persone e mi adopero per tutelare la mia gente, ma mi piacerebbe tanto comprendere la disperazione che porta a questi tentativi di truffa. Non credo si tratti solo di povertà economica».

Antonella Argenti dalla sua pagina facebook insiste nel chiedere di segnalare situazioni simili e avvisare sempre le forze dell'ordine: imperativo, per tutti, deve essere non aprire agli sconosciuti per nessun motivo.

(l.ma.)