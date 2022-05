Truffe sui pagamenti online: sei arresti e perquisizioni a Padova. Vittime in tutta Italia Video

PADOVA - Scoperta un'associazione a delinquere specializzata in truffe attraverso l'utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento online: vittime in tutta Italia. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica e delegate alla Polizia di Stato di Padova, questa mattina sono scattate le misure cautelari in carcere, arresti domiciliari ed obbligo di dimora disposte nei confronti di 6 soggetti gravemente indiziati. Nel corso dell’esecuzione gli investigatori hanno effettuato anche delle perquisizioni.