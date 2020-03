CARMIGNANO DI BRENTA - Gli risucchiava i soldi dal conto corrente senza che lui, A.Z., un 66enne residente a Carmignano, sospettasse di nulla. Ma la furbizia criminale dell'esperto di informatica si è fermata di fronte all'iniziativa dei carabinieri, che sono arrivati a individuare il truffatore e l'hanno denunciato all'autorità giudiziaria.



L'uomo, un cinquantunenne di Afragola (Napoli), M.E., già noto alle forze di polizia, era entrato abusivamente nel sistema informatico del cittadino carmignanese e, dopo aver generato dei codici identificativi si sicurezza, si era girato due bonifici per complessivi 12 mila euro, spillandoli dal conto corrente del malcapitato. Ciò era accaduto nel gennaio scorso, utilizzando un'applicazione di Banca Intesa San Paolo. Il 66enne, accortosi dell'ammanco, era subito andato dai carabinieri che, dopo un periodo di indagini, nella giornata odierna hanno denunciato il malvivente campano per i reati di truffa e accesso abusivo a sistema informatico.