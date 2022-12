ANGUILLARA - Si fingono funzionari dell'ufficio igiene e derubano della pensione due anziani, il sindaco mette in guardia i concittadini e organizza un incontro informativo per prevenire le truffe insieme ai carabinieri. Il fatto si è consumato ieri mattina intorno alle 10 a Borgoforte, la frazione di Anguillara Veneta, in una casa isolata, di una traversa della strada provinciale numero 3, che collega la frazione al paese di Agna. I due, di età apparente intorno ai 50 anni, un uomo e una donna, probabilmente di origine nomade, hanno suonato alla porta dei due anziani, convincendoli ad aprire perché si sono qualificati come pubblici funzionari.

LA TRUFFA

Mentre l'uomo intratteneva i proprietari con alcune chiacchiere, la compagna ha raggiunto la camera da letto, dove in pochi attimi è riuscita a trovare i contanti, frutto della pensione e della tredicesima, da pochi giorni ritirati all'ufficio postale. E' quindi tornata in sala e frettolosamente i due hanno salutato, uscendo e facendo perdere le loro tracce. Poco dopo i proprietari dell'abitazione, rassettando la camera si sono accorti che si era consumato il reato di furto. Hanno quindi raggiunto telefonicamente il servizio di pronto intervento dei carabinieri che hanno inviato una volante a casa dei malcapitati. I militi hanno così raccolto la denuncia dei due anziani ai quali hanno portato anche parole di conforto, dal momento che apparivano piuttosto provati dopo aver realizzato che cosa era loro capitato. Fortunatamente i due malfattori non hanno esercitato nei loro confronti nessun gesto di violenza, anche se li hanno derubati di tutti i loro contanti, rendendo loro particolarmente amara la festa dell'Immacolata.

L'ALLERTA

Proprio ieri ad Anguillara Veneta si è svolta la tradizionale festa dell'anziano promossa ed organizzata dalla locale sezione dell'Auser, in collaborazione con l'amministrazione. All'incontro con gli anziani del paese era presente anche la sindaca Alessandra Buoso: «Ho appreso di quanto avvenuto ai due sfortunati concittadini di Borgoforte e sono davvero rammaricata. Durante il pranzo il fatto era sulla bocca di tutti e, insieme all'assessore ai servizi sociali Raffaella Magagna, abbiamo invitato personalmente tutti i presenti ad un incontro che insieme con la stazione dei carabinieri di Bagnoli di Sopra, sotto la cui giurisdizione ricade anche Anguillara, è stato programmato per giovedì prossimo alle ore 10 in sala Concordia nel capoluogo. Si tratta - spiega il sindaco - di un appuntamento importante durante il quale i nostri carabinieri spiegheranno soprattutto agli anziani come comportarsi in occasione di tentativi di truffa ai loro danni».