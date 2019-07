Truffa della criptovaluta, promesse di guadagni facili: chiusi 7 siti web

PADOVA - I finanzieri del Nucleo Speciale Antitrust hanno sequestrato oggi, 4 luglio, ben 93 pagine social e 7 siti web sui quali venivano offerte cripto-valute chiamate «Onecoin» con la promessa di guadagni milionari: cinque persone, residenti nelle province di Trento, Padova e Viterbo, sono state denunciate per truffa e una di loro, in concorso con altre due residenti nelle province di Verona e Mantova, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.



Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di accertare una truffa organizzata da sei promotori italiani, alcuni dei quali tuttora attivi nel Nord-Est, che avevano coinvolto anche il legale rappresentante di una società romana di formazione aziendale. I truffatori proponevano sul web, sui social o col più tradizionale «passaparola», una serie di corsi formativi in materia finanziaria ai quali erano abbinati dei pacchetti di «moneta elettronica», o meglio «criptovaluta», che gli acquirenti pagavano a partire da 100 Euro.

