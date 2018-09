Truffa milionaria a banche e aziende: arrestati due imprenditori, 7 indagati

PADOVA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Padova, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due imprenditori responsabili dei reati di truffa continuata e bancarotta fraudolenta. I due arrestati hanno 60 e 68 anni, sono originari l'uno di Codigoro (Ferrara), l'altro di Forlì.

Per uno degli arrestati si procede anche per il reato di incendio aggravato, fiamme appiccate presso un'azienda con l'intento di distruggere documentazione e supporti informatici contenenti dati compromettenti. Altre sette persone sono indagate e rispondono dei medesimi reati. La banda organizzava truffe ai danni di imprenditori e istituti di credito. Un'attività che avrebbe permesso agli arrestati di incassare oltre 1,5 milioni di euro.

