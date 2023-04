Padova. Truffe agli anziani, tre arresti in un solo giorno: le vittime insospettite hanno chiesto aiuto ai carabinieri

PADOVA - Truffe agli anziani, questa la specialità dei tre arrestati individuati dai carabinieri. Due gli episodi: a Rubano e a Stanghella lo scorso 12 aprile.

Le truffe

Una signora di 80 anni di Rubano ha ricevuto una telefonata: «Signora suo figlio ha avuto un incidente in auto e non è assicurato. Se non sana la situazione avrà guai con la giustizia». Così si è presentato il falso assicuratore. Prima ha spaventato l'anziana e poi le ha prospettato una soluzione: pagare al suo collaboratore in contanti 12.400 euro. Ma la signora si è insospettita: si ricordava della campagna di informazione dell'Arma sulle truffe e assieme all'altro figlio ha chiamato il 112. Così quando il truffatore è arrivato si è ritrovato di fronte i carabinieri. Si trattava di un 28enne napoletano con precedenti.

Proprio lo stesso giorno i carabinieri della compagnia di Boara Pisani e del Nucleo operativo e radiomobile di Este, assieme a una squadra SIO di Mestre hanno arrestato due rodigini, un uomo di 37 anni e una donna di 28, responsabili di truffa in concorso a un anziano di Stanghella. La donna ha sfruttato la sua conoscenza con l'anziano e lo ha chiamato chiedendo 650 euro per perfezionare delle pratiche connesse con la gestione di un incidente in cui è stato coinvolto un suo parente. La donna ha anche inscenato il coinvolgimento di un sedicente maresciallo dei carabinieri di Boara Pisani. L'anziano si è insospettito ed è andato alla caserma di Boara dove ha capito di essere vittima di truffa. Ha sporto quindi denuncia ed è andato all'appuntamento con la 28enne seguito dai carabinieri. Per altro la coppia si era presentata sul posto con un motorino e lui non aveva la patente.