Padova. Va a dormire e non esce più dalla sua stanza: 72enne trovato morto dai coinquilini

PADOVA - È stato trovato morto oggi, 27 maggio, nella sua casa di via Curzola. Aveva 72 anni.

L'anziano viveva in un appartamento condiviso con altre persone. Aveva una stanza per sè e condivideva gli spazi comuni, un modo per dividere le spese. Quattro giorni fa era andato a dormire e non era più uscito dalla sua stanza. I suoi coinquilini hanno cominciato a sentire cattivo odore e, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono arrivati assieme ai vigili del fuoco: la porta era chiusa dall'interno.

Dalle indagini emerge che il 72enne sarebbe morto per cause naturali.