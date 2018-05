Saluta le amiche e resta sola in casa: la trovano morta il giorno dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Uno unche l'hanno fatta cadere contro la porta finestra: sono queste le probabili cause delladi una donna di 78 anni, trovata senza vita in via Siracusa. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Il decesso risalirebbe alle 19 di ieri, poco dopo essersi congedata dalle amiche. La donna viveva da sola, non aveva figli e non era sposata. Sconcerto fra i vicini di casa che questa mattina hanno dato l'allarme visto che non rispondeva al citofono.