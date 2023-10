Tronchi nelle eliche della motonave Rialto: 73 turisti bloccati in mezzo al canale

NOVENTA PADOVANA - Un tronco si infila nell'elica di una imbarcazione turistica carica di visitatori. Ad aiutare i 73 turisti sono intervenuti i vigili del fuoco stamattina, domenica 8 ottobre, alle 9:45, lungo il canale Piovego a Noventa Padovana. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Per trasportare i 73 turisti in zona sicura e mettere in sicurezza anche la motonave Rialto, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori di Venezia, che hanno provveduto a far bloccare il flusso d’acqua del canale per rimuovere i tronchi che ostacolavano la navigazione.