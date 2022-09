PADOVA - L'imprenditore televisivo Ermanno Chasen, patron e legale rappresentante della emittente Triveneta con sede a Padova, è stato condannato dal Tribunale di Roma a 4 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Inoltre dovrà risarcire i danni alle parti civili EI Italia Srl affiancata dal legale Romolo Portinari e Canale Italia Srl assistita dall'avvocato Carlo Pietribiasi. La sentenza di condanna è stata emessa perché Chasen è stato ritenuto colpevole dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e anche di errore determinato dall'altrui inganno.

I FATTI

Il tutto è riferito alla graduatoria per l'assegnazione dei diritti d'uso delle emittenti locali per la regione Veneto. Chasen, dopo il giudizio del Tar del Lazio che aveva respinto la domanda di Triveneta, si era appellato al Consiglio di Stato. Ed è durante il secondo grado della giustizia amministrativa che l'imprenditore televisivo ha violato la legge. Infatti Triveneta ha indotto in errore il Consiglio di Stato producendo in causa documenti che attestavano falsamente di avere provveduto alla separazione contabile delle attività di operatore di rete (il sistema che trasporta il segnale televisivo) da quelle di fornitore di contenuti (che invece produce i programmi televisivi): in questo modo l'emittente locale padovana si è vista riconoscere il punteggio relativo al patrimonio come operatore di rete.

Un punteggio per il patrimonio che il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni non ha riconosciuto a nessuna delle emittenti locali di tutta Italia. Motivo: nessuna aveva operato la separazione contabile tra quello di fornitore di contenuti e quello di operatore di rete, con esclusione dei soli operatori di rete locali che, operando esclusivamente come tali, si sono visti riconoscere il punteggio relativo al patrimonio. Così il falso documento ha portato i giudici del Consiglio di Stato a riconoscere a Triveneta il punteggio relativo al patrimonio, che il Ministero aveva escluso. In questo modo la televisione padovana dal 19° posto è salita alla prima posizione nella graduatoria della regione Veneto. Ledendo gli interessi delle altre emittenti come EI Italia e Canale Italia a cui Ermanno Chasen adesso dovrà versare il risarcimento danni.



Triveneta aveva partecipato al bando di gara indetto dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel settembre del 2012, relativo all'assegnazione dei diritto d'uso per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale nella regione Veneta, ma era stata esclusa dalla graduatoria perché l'emittente padovana non aveva raggiunto il punteggio previsto dal bando dal momento che il patrimonio netto non in era regola a causa della mancata separazione contabile nell'ultimo bilancio. Chasen durante il contenzioso davanti al Consiglio di Stato ha prodotto il documento della separazione contabile che sarebbe avvenuta il 4 settembre del 2012, quindi prima del bando, così da indurre in errore i giudici amministrativi.

In pratica dopo aver depositato in quella data il bilancio della società relativo al 31 dicembre 2011 e il verbale di assemblea con il quale lo stesso era stato approvato, e dove non si faceva menzione alla separazione contabile delle attività di operatore di rete, in data 6 settembre 2012 chiedeva all'ente camerale la sostituzione del verbale di assemblea che riportava riferimento alla separazione patrimoniale. Così per il sistema informatico camerale il nuovo documento sostitutivo acquisiva la medesima data di apertura della pratica, quindi il 4 settembre del 2012, inducendo in errore il Consiglio di Stato.

LA REAZIONE

Ermanno Chasen patron di Triveneta ha così commentato: «Prima di esprimere qualsiasi giudizio devo leggere le motivazioni della sentenza. Certo mi meraviglio che sia uscita una cosa di questo genere dopo dieci anni dai fatti. Ma ripeto aspetto le motivazioni».