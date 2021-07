Incidente sulla Monselice mare: Lancia Y nel canale di scolo, ferite una donna e due ragazze

TRIBANO - Auto esce di strada, sfonda la segnaletica e finisce nel canale di scolo: ferita una donna e due ragazze. E' successo oggi alle 16.15 lungo la Monselice mare nel comune di Tribano. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza la Lancia Y, mentre le tre persone sono state prese in cura dal personale sanitario del SUEM per poi essere portate in pronto soccorso per ulteriori controlli. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.