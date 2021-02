TRIBANO Rapinata dell'incasso della giornata alla chiusura della fioreria, alla viglia di San Valentino: il sindaco lancia l'appello per individuare gli autori del colpo. Attimi di terrore sabato sera a Tribano per Barbara Brullini, 50 anni, titolare della Fioreria La Magnolia, di viale Europa, una delle strade principali del paese.

LA DINAMICA Intorno alle 20.45, la donna, dopo aver completato il lavoro del giorno ed essersi preparata per quello della domenica, che coincideva tra l'altro con la giornata dedicata agli innamorati, ha chiuso il negozio ed è montata sul furgoncino che utilizza anche per le consegne dei fiori. D'improvviso una persona travisata da un passamontagna è entrata nell'abitacolo dalla parte del passeggero, mentre altri tre complici, si sono fatti attorno al mezzo impedendo di fatto alla donna di avere qualsiasi reazione. In pochi istanti le hanno sottratto la borsa e si sono velocemente allontanati a bordo di due vetture. La fiorista, dopo qualche attimo di comprensibile smarrimento, ha dapprima cercato di mettersi alla guida del furgoncino, accorgendosi subito però di avere una gomma a terra. I malviventi infatti avevano tagliato uno degli pneumatici per creare difficoltà ulteriori alla titolare de La Magnolia. Non le è rimasto perciò altro da fare che chiedere aiuto dapprima ad alcuni vicini, in attesa che arrivassero in suo soccorso i familiari. Pesante il bilancio della rapina ai danni della spaventata fiorista: circa 3mila euro in contanti, due carte di credito, il passaporto ed altri documenti che erano nella borsa sottratta alla donna. Ieri mattina poi, Barbara Brullini, si è recata alla Caserma dei Carabinieri di Tribano per denunciare il fatto criminoso di cui era stata oggetto la sera precedente: da quanto dichiarato ai militari dell'Arma, pare che i quattro delinquenti non fossero armati, ma certamente si trattava di professionisti che hanno agito con freddezza e lucidità, portando a termine il furto, così tecnicamente è stato definito, in pochi attimi. E' stata raggiunta dal sindaco Massimo Cavazzana, informato nel frattempo del fatto.

PRIMO CITTADINO «È un atto grave, quello di cui è stata vittima Barbara Brullini, alla quale ho portato la solidarietà della comunità civile di Tribano. Dal momento che i malviventi hanno agito ad un orario durante il quale sono consentiti gli spostamenti e in una zona abbastanza frequentata come viale Europa, faccio appello a chi avesse visto qualcosa, o avesse qualche elemento utile per le indagini, a rivolgersi ai Carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, oppure anche al sottoscritto». Il primo cittadino aggiunge anche che «sarebbe di grande utilità poter visionare filmati ripresi dalle telecamere private di qualche sistema di allarme di abitazioni o attività adiacenti alla fioreria. Dopo la denuncia in Caserma, Barbara ha comunque aperto il negozio, ricevendo numerosi attestati di solidarietà da tanti tribanesi, anche se certamente quei pochi attimi della vigilia della festa degli innamorati resteranno ben impressi nella sua memoria. Nicola Benvenuti © RIPRODUZIONE RISERVATA

