La denuncia: «Le sbarre erano sollevate al passaggio del treno»

S. GIORGIO DELLE PERTICHE - L'altra notte verso le 23.30 un lungo convoglio per le manutenzioni di Trenitalia è transitato all'altezza del passaggio a livello nella centralissima via Roma a san Giorgio delle Pertiche con le sbarre alzate. Per gli automobilisti che in quel momento passavano sono stati attimi di paura e sconcerto. Sul posto testimoni dicono che non c'era alcun personale addetto a fermare il traffico.Anche se c'era il moviere del convoglio, nella curva del passaggio a livello non vi era alcun presidio con uomini visibili con catarinfrangenti. «È incredibile quanto è successo l'altra sera - afferma il consigliere comunale sangiorgense Daniele Canella che ha pubblicato sui social un filmato girato da due conoscenti presenti al momento del passaggio del convoglio ferroviario - a quanto sembra il treno era collegato ad un intervento necessario di manutenzione ma le sbarre erano completamente alzate, il semaforo rosso non era acceso e non c'era nessuna persona, nè delle Ferrovie nè del Comune tantomeno