Padova. Treno in ritardo di 2 ore, sindacalisti e lavoratori imbufaliti: erano diretti a Milano per la manifestazione unitaria

PADOVA - Tutti fermi al binario, pronti per prendere il treno e partecipare alla manifestazione a Milano di Cgil, Cisl e Uil. Ma il treno non arriva.

Questa mattina, 13 maggio, sindacalisti e lavoratori sono rimasti per due ore sul binario della stazione di Padova in attesa del treno che avevano prenotato e pagato con un certo anticipo, convoglio che li avrebbe portati a Milano per la manifestazione unitaria. «Non ci hanno dato spiegazioni e di questo passo non riusciremo a partecipare al corteo - ha detto Loris Scarpa, segretario della Fiom Cgil - Una situazione indescrivibile di disagio, la dirigenza delle Ferrovie deve dare delle spiegazioni. In più, le forze dell'ordine invece di aiutare i lavoratori hanno contribuito a creare una situazione di tensione e di provocazione».