di Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREBASELEGHE - Hanno sfondato la vetrata dela colpi di mazza. Poi hanno fatto irruzione nel locale asportando oltre 50 stecche di sigarette. Non contenti hanno sradicato dalla parete un videopoker e l'hanno portato nel campo di fronte. Qui hanno forzato la cassaforte della slot rubandone il contenuto. Quattro malviventi l'altra notte alle 2,15 hanno creato il panico in via Levada nella frazione di Sant'Ambrogio dial bar di61 anni. Sopra l'esercizio commerciale oltre alla proprietaria vivono i due figli, Fabio e Paolo. Non appena scattato l'allarme proprio Fabio si è affacciato al balcone e ha cominciato ad urlare. "A quel punto - racconta sotto choc Loreta - uno dei malviventi ha presocontro il terrazzo di mio figlio. Per fortuna non l'ha colpito"."I ladri hanno agito vestiti con giubbotti chiari e il volto travisato...".