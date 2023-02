Incidente a Trebaseleghe. Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria Foto

TREBASELEGHE (PADOVA) - Auto finisce rovesciata, il conducente miracolato: esce dalla vettura praticamente illeso. Alle 4 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Montello a Trebaseleghe: i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è stato assistito dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco rima dell’alba.