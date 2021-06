TREBASELEGHE - L'auto lo tradisce, un quarantaseienne perde la testa e si accanisce contro l'autista del soccorso stradale arrivato ad aiutarlo. La vicenda si è conclusa l'altro giorno con una denuncia per lesioni personali e minacce a carico di C. A. residente a Silea (Treviso), già noto alle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava rientrando a casa quando, all'altezza di Trebaseleghe, è rimasto in...

