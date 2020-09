Tre ragazzi salvati su un isolotto del Brenta: avevano perso l'orientamento

FONTANIVA - Tre ragazzi rimasti bloccati su un isolotto del Brenta nel bosco dei Baini a Fontaniva sono stati salvati mercoledì sera dai vigili del fuoco, che li hanno raggiunti dopo il loro allarme per aver perso l’orientamento, durante un’escursione.



I due ventenni e un dodicenne dopo essere stati localizzati sono stati raggiunti dai soccorritori acquatici dei pompieri, intervenuti con un gommone da rafting, in una zona allagata dalla fitta e impervia vegetazione. I giovani tutti in buona salute sono stati subito risollevati dalla presenza dei vigili del fuoco, che li hanno riportati alla posizione di partenza dove avevano lasciato l’auto senza più essere capaci di fare rientro. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 23 circa con il rientro in sede delle squadre di Cittadella e Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA