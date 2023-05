Assalto al bar della Polisportiva Corte: due ladri in fuga, il terzo placcato dai gestori e consegnato ai carabinieri

PIOVE DI SACCO - Ladri in azione nella notte tra il 5 e il 6 maggio al centro sportivo Polisportiva Corte in via Provinciale a Piove di Sacco. Poco prima delle 4 tre ladri con attrezzi da scasso hanno sfondato l'ingresso dell'area ristorazione dove nella serata si era svolta la cena di fine campionato della squadra di Terza Categoria. Hanno fatto talmente caos che alcuni vicini di casa hanno chiamato i responsabili del bar per dire di fare più piano. I gestori, avvisando che erano ormai a casa tutti gli invitati da diverse ore, hanno intuito che vi fosse un furto in atto e sono corsi al campo sportivo. Contestualmente hanno chiamato anche i carabinieri. I tre ladri sono stati sorpresi in flagranza: due hanno fatto perdere le proprie tracce, un terzo è stato bloccato dai gestori del bar e consegnato ai carabinieri. Si tratterebbe di un giovane residente in un comune limitrofo. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. I danni strutturali sono ingenti, gli ammanchi invece corrispondono a 400 euro in contanti e generi alimentari in via di quantificazione. E' caccia aperta ai complici che di fatto sono fuggiti con il bottino.