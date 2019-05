Travolta dall'autobus sulle strisce pedonali: donna ora lotta per la vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE SAN NICOLÒ - Ancora un incidente in pieno centro a. Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova la donna che ieri 8 maggio alle 10.15 è stata investita da un autobus in via Marconi. Si tratta di S.S., 76 anni, del posto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale del comando intercomunale Ponte San Nicolò-Legnaro-Polverara del comandante Antonio Barbieri, uncon un paio di passeggeri a bordo e, stava procedendo daverso. Arrivato all'altezza di un, a velocità moderata, non si è accorto del pedone che si accingeva ad attraversare. L'impatto è stato inevitabile. L'anziana è caduta a terra priva di sensi. Prontamente è stata soccorsa dal personale medico del Suem 118 che dopo averla stabilizzata l'ha trasportata in ospedale.