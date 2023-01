Trapianto urgente: corsa in Lamborghini per portare l'organo da Padova all'Aquila

Trasporto di organo nella veloce e attrezzata Lamborghini per salvare una persone in lista d'attesa: L'auto, in dotazione alla Polizia, ha percorso 720 chilometri. Gli agenti eri mattina alle 11 si sono recati all’ospedale civile di Padova per prelevare un organo destinato a trapianto. Il beneficiario era in attesa all’ospedale San Salvatore dell’Aquila L’equipaggio della Polizia Stradale ha effettuato il trasporto utilizzando una Lamborghini Huracan appositamente equipaggiata per tali evenienze. Sono diversi anni che la Polizia Stradale collabora con il Centro Nazionale Trapianti che coordina e gestisce tutti i programmi nazionali di trapianto e grazie alla Lamborghini è possibile assicurare il trasporto urgente di organi e tessuti umani in condizioni di necessità e urgenza, assicurando la consegna del prezioso carico in tempi brevi e nella massima sicurezza.

«Alle supercar Huracan sono state affidate infatti, le "nostre missioni speciali" che, portate a termine, nel rigoroso rispetto dei tempi tecnici, hanno consentito a molte persone di avere salva la vita. Affidabili protagoniste negli oltre 200 servizi di trasporto eccezionale, effettuati a favore della delicata catena di donazione organi», dice una nota della questura dell'Aquila.

Inoltre con la Lamborghini sono stati effettuati oltre 350 servizi operativi su strade e autostrade, ed è intervenuta in oltre 1500 incontri di educazione stradale volti a diffondere la cultura della guida sicura. La Polizia di Stato, attraverso la Polizia Stradale, risponde costantemente alle esigenze di assistenza sanitaria: negli ultimi 5 anni (dal 2017) sono state 3.295 le richieste di soccorso su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato l’impiego complessivo di 7.585 pattuglie della Polizia Stradale. L’assistenza fornita ha riguardato in 691 casi persone affette da particolari patologie, in 638 casi organi, in 265 plasma/sangue, in 3.624 sieri/vaccini, in 2.113 casi medicinali e altre esigenze varie (254). In relazione alla circostanza specifica gli equipaggi della specialità sono stati chiamati a svolgere 4.057 staffette, 2.443 trasporti e 1.085 scorte.