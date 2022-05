Tram, il Tar boccia il ricorso del comitato No Rotaie. In autunno via ai lavori della linea Sir 3

PADOVA - A Padova il Tar boccia il ricorso del comitato “No rotaie” e il prossimo autunno si apriranno i cantieri per la realizzazione del Sir 3, la linea tranviaria che andrà a unire piazzale Stazione con Voltabarozzo. Il Comitato di cittadini contrari al progetto messo in campo dalla Giunta Giordani, però, annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Il Comune intanto va avanti per la sua strada. Ad dirlo è l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona. «Tempo fa il comitato no rotaie ha presentato un ricorso al Tar contro il Sir3 – spiega Ragona - Negli anni il dispositivo è stato ampliato da ulteriori ricorsi, in pratica dopo ogni atto amministrativo. I giudici hanno quindi vagliato tutta la procedura con la lente di ingrandimento. Ebbene, nessuno dei punti sollevati dal comitato è stato ritenuto ammissibile».

«Con la sentenza depositata oggi, il Tar stabilisce che tutto si è svolto con la massima regolarità, e lo fa dopo essere entrato nel merito di tutte le questioni sollevate – aggiunge l’assessore - Non avevo alcun dubbio, ma questa è la conferma che tutto il lavoro portato avanti da Aps e dalle persone che stanno lavorando a questa importante e strategica opera, è assolutamente valido». Superato anche questo ostacolo, e dal momento che i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria sono stati assegnati a fine aprile, il Comune prevede di aprire i cantieri del Sir 3 entro il prossimo autunno.