A Padova il tram esce dai confini cittadini e arriva a Rubano e Vigonza

A Padova il tram esce dai confini della città. Entro l’estate del 2026, infatti, sarà realizzato il Sir 2 la nuova linea tramviaria – finanziata con 335 milioni di euro in arrivo dall’Europa – che andrà ad unire il Comune di Rubano con Vigonza passando per Padova e, soprattutto, per il nuovo polo ospedaliero che sarà realizzato a San Lazzaro. Questa mattina, così, a palazzo Moroni è stato firmato il Protocollo di collaborazione tra le 3 amministrazioni comunali e Aps holding, l’azienda controllata dal Comune di Padova che sarà stazione appaltante dell’opera. All’incontro, in rappresentanza del Comune c’erano il sindaco Sergio Giordani e l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona. Presenti anche il sindaco di Rubano Sabrina Doni, il primo cittadino di Vigonza Stefano Innocente Marangon e il presidente di Aps Giuseppe Farina. Serrato il cronoprogramma dell’opera: entro la fine del 2023 dovranno essere assegnati i lavori. A breve giro si apriranno i cantieri e tutto dovrà essere per giugno 2026. «Grazie alla nuova linea tramviaria, entro pochi anni cambierà la mobilità di Padova e della cintura urbana – ha detto Giordani - Non bisogna però perdere tempo. Se non si chiude entro giugno del 2026, rischiamo di perdere il finanziamento». «Una volta realizzato questo progetto – ha aggiunto Doni – la Grande Padova diventa una realtà». «Finalmente qualcosa di innovativo – ha concluso Marangon – che andrà a rivoluzionare il modo di concepire la mobilità». (Alberto Rodighiero)

