PADOVA - Al via lunedì prossimo il mega cantiere del tram in piazzale Stazione. E, intanto, si moltiplicano in città i "lavori in corso" legati alle nuove linee tranviarie. Insieme al contemporaneo cantiere di via Tommaseo, quello della stazione sarà il primo cantiere in strada del Sir 2. Il nodo della stazione è il punto dove si intersecano le tre linee ovvero l'esistente Sir1, il Sir2 e il Sir3 e nel piazzale verrà realizzato un anello ad alta capacità, con diverse banchine di fermata, che garantirà una maggiore capacità, quindi una maggior presenza contemporanea di veicoli e dove sarà possibile gestire il passaggio di diverse linee. L'anello che si compone di due vie di corsa parallele, e le due curve laterali da dove si dirameranno i collegamenti con la linea esistente e con le due nuove linee in costruzione.

Tram, cantiere in due fasi

Si tratta di un cantiere complesso, per questo motivo i lavori sono stati programmati in due fasi: quest'estate e quella del 2025. I lavori di quest'anno prenderanno il via lunedì prossimo (17 giugno) e saranno suddivisi a loro volta in due fasi con una cantierizzazione molto ridotta in maniera tale da incidere il meno possibile sul trasporto pubblico locale. Durante la fase 1, che durerà fino alla fine di luglio, si lavorerà in quella che oggi è la corsia destinata alle automobili sul lato nord del piazzale, ovvero davanti all'ingresso della stazione. Se nella parte sud è già presente una parte della rotaia, nella parte nord no, quindi si inizierà da questo punto chiudendo il transito alle automobili che arrivano da via della Pace. Un intervento che richiederà delle modifiche alla circolazione. Nello specifico, chi arriva da via della Pace non potrà transitare di fronte alla stazione e per avvicinarsi all'ingresso dovrà fare il giro da via Codalunga o recarsi in via Avanzo e utilizzare l'ingresso nord della stazione. Per chi arriva da Corso del Popolo non cambia nulla, così come per chi arriva da viale Codalunga. Metropark e Bicipark saranno aperti e accessibili. In questa fase non ci saranno interferenze con le linee di autobus che transitano o fanno capolinea nel piazzale della stazione. Non cambia nulla neppure per i taxi. Passando alla fase 2 dei lavori (da fine luglio a metà settembre), questa prevede di intervenire nelle corsie a sud (a ridosso dei potici della piazza) e, sulla base dell'andamento del cantiere, si definirà come procedere alla realizzazione delle due curve, approfittando eventualmente dell'ordinario stop per la manutenzione estiva del Sir1.

Il progetto

«Si tratta di un cantiere che, di fatto, è l'avvio di un percorso che ha ricadute importanti su tutto il territorio - ha spiegato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Anche qui abbiamo scelto di procedere in estate approfittando del minor numero di pendolari che transitano da e per la stazione, area frequentata in particolar modo da pedoni, biciclette e mezzi del trasporto pubblico, per i quali abbiamo avuto un occhio di riguardo da un lato creando nuovi punti di transito come il passaggio pedonale all'ex Ifip, dall'altro suddividendo il cantiere in maniera tale da arrivare se necessario ad incidere sul tpl con lo spostamento di alcuni capolinea nel mese di agosto. Nei prossimi mesi consigliamo a tutte le persone che hanno bisogno di raggiungere la stazione in auto, di servirsi dell'ingresso nord, su via Avanzo».

«La progettazione di questo anello in stazione si inserisce proprio nella logica dell'interoperabilità dei mezzi e delle infrastrutture - ha detto, invece, il Rup del Sir2 Diego Galiazzo - Rispetto ad una semplice intersezione permette infatti di passare dalle tre linee Sir1-Sir2-Sir3 ad un sistema che prevede la composizione di 8 diverse linee in futuro».

«Inizieremo con la parte a nord dell'anello, davanti alla stazione, per poi traslare il cantiere nella parte sud dal mese di agosto - ha spiegato, poi Giacomo Fasolato, responsabile di Vittadello Spa - Si avvia anche per noi una grande sfida».

«Gli spazi per le biciclette, i taxi e i mezzi di soccorso saranno sempre accessibili, così come le corsie autobus almeno nella prima fase» ha concluso Mario Annicchiarico, direttore tecnico di cantiere.