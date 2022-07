Si rompe una tubatura dell'acqua alla Guizza, niente corse del tram per tutta la giornata

PADOVA - Tram fermo da questa mattina a Padova a causa della rottura di una tubazione dell’acqua alla Guizza. L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando AcegasApsAmga ha avvertito il Comune che, a causa della rottura di una conduttura idrica che passa proprio sotto la via guidata in via Guizza (subito dopo la fermata di piazzale Cuoco), era necessario sospendere il sevizio del Sir 1. Immediatamente sono stati mobilitati i bus sostitutivi che rimarranno in servizio almeno fino a questa sera.

La rottura

«Purtroppo è stato necessario sospendere le corse del tram – conferma l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona – la presenza di tubazioni sotto la via guidata è un problema che non va sottovalutato. Tanto è vero che, già da un anno, stiamo sostituendo i sottoservizi in corrispondenza del tracciato del Sir 3, ovvero la nuova linea che andrà ad unire la stazione con Voltabarozzo passando davanti all’ospedale». Da lunedì prossimo, intanto, scatta lo stop al tram per consentire le manutenzioni estive. Per rendere possibile lo svolgimento dei i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla linea e sulle infrastrutture del Sir 1, dunque, dal 25 luglio e fino al 13 agosto sono previste alcune modifiche al servizio. Da lunedì prossimo fino a domenica 31 luglio, così, il servizio sarà svolto con bus sostitutivi in entrambi i sensi di marcia. Dal 1° al 13 agosto, invece, le corse riprenderanno normalmente tra il capolinea sud e la Stazione FS (fermata del tram nel piazzale antistante la stazione ferroviaria), mentre saranno utilizzati i bus sostitutivi dal capolinea nord di Pontevigodarzere alla stazione.