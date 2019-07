Ancora un deragliamento per il tram: scoppia la polemica

di Luisa Morbiato

Particolari sul Gazzettino del 23 luglio

PADOVA Nuovi guai per il tram che oggi, intorno alle 15, ha deragliato in piazzale Stazione. Un'uscita dalla monorotaie senza conseguenze per i passeggeri o i passanti: l'incidente in corrispondenza degli scambi nello snodo della fermata Ferrovia, un punto che fin dalla nascita dellaè sempre stato considerato critico. Il metrobus stava arrivando in Stazione dal Corso ma, forse l'ultimo scambio non ha funzionato ed il mezzo ha deviato sulla destra finendo parallelo alle fermate degli autobus, ma nello stesso tempo è uscito dalla rotaia sembra anche con i primi due ruotini che lo tengono agganciato alla rotaia stessa.