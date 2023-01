PADOVA - «Le nuove linee tranviarie rischiano di costare 600 milioni di euro, il governo blocchi il Sir 3 e il Sir 2». A chiederlo è l'opposizione di centrodestra in consiglio comunale, che ha inviato a Roma un corposo dossier in cui si mettono in fila numeri su numeri e si chiede lo stop di uno dei progetti simbolo dell'amministrazione Giordani. Un dossier che, tra gli altri, è stato inviato anche alla premier Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

LE CIFRE

«Della questione abbiamo già parlato con il sottosegretario Edoardo Rixi e siamo fiduciosi che il governo possa venire incontro alla nostra richiesta ha spiegato ieri il consigliere leghista Ubaldo Lonardi . È oggettivo che i numeri giocano tutti a sfavore di questo progetto. I costi globali preventivati per le due linee sono di 432 milioni, di cui 132 milioni per l'acquisto dei tram e 300 milioni per la realizzazione delle infrastrutture. A fronte di questi costi, sono complessivamente disponibili 153 milioni di finanziamenti ministeriali e 238 di Pnrr. La parte rimanente (41 milioni, ndr), oltre agli inevitabili aumenti dei costi, dovrebbe essere finanziata dal Comune».

«I costi dei tram, già enormi e fuori mercato, sono nel frattempo aumentati ha rincarto l'esponente del Carroccio . Nel preventivo del Sir 2 un tram a 4 casse aveva un costo di 2,6 milioni di euro, ora salito con il recente contratto a 4,8 milioni. Non solo. Nel preventivo del Sir 3 un convoglio a 3 casse costava 2,2 milioni, ora il costo è 3,8 milioni. Per effetto dell'aumento dei costi dei singoli tram, come emerge dal recente contratto sottoscritto da Padova con Alstom ha concluso il vicepresidente del consiglio comunale , il costo dei previsti 37 tram diventa di 182 milioni, con un maggior onere di 50 milioni sul preventivato. Quanto ai 300 milioni dei vari lavori stradali preventivati a prezzi 2018/2019 e visto l'incremento dei costi del settore opere pubbliche, è da ritenersi prudenziale un 40-50% di maggiori spese, quindi circa 120 milioni. Si ha oggi, quindi, una maggiore spesa globale di 170 milioni di euro, che porta a un costo globale di circa 600 milioni per i 23 chilometri di linee padovane, cioè 26 milioni a chilometro. Più del doppio del costo medio a chilometro di una nuova autostrada a 3+3 corsie e la metà del costo medio a chilometro della metropolitana di Milano».

LE CRITICHE

«A fronte di questi numeri, se non si cambia rotta si rischia di replicare ciò che è successo con la curva Sud dell'Euganeo ha scandito il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavatton . Al governo chiediamo una cosa semplice: revochi i finanziamenti per Sir 3 e Sir 2 e li destini ad altri progetti di mobilità sostenibile in favore della città. Certo, potrebbero esserci dei ricorsi ma, visto come sono stati formulati finora i contratti, non dovrebbero esserci particolari problemi». Nella questione sarebbero già stati coinvolti anche i due sottosegretari leghisti eletti a Padova, Massimo Bitonci e Andrea Ostellari.

«Parliamo di progetti vecchi di 25 anni ha detto il capogruppo di Italia al centro con Toti, Manuel Bianzale . A questo punto bisognerebbe organizzare un referendum per chiedere il parere dei padovani». «Dire no alle nuove linee tranviarie è prima di tutto una questione etica ha scandito l'ex candidato sindaco Francesco Peghin . Qualcuno potrebbe dire che si sono già espressi sul progetto quando hanno votato per le amministrative. C'è da dire però che i consensi raccolti da questa maggioranza rappresentano solo il 27% della popolazione padovana». «Mi auguro che il governo intervenga per bloccare questi progetti ha concluso il capogruppo di Forza Italia, Roberto Moneta , diversamente i padovani rischiano di dover pagare per decenni una scelta profondamente sbagliata».