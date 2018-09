Guasto, tram bloccato in Corso del Popolo: caldo, afa e attacchi di panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Questa mattina, verso le ore 10.30, mentre il comandante della Stazione Carabinieri di Padova Principale e un militare si trovavano a bordo del tram che collega il quartiere Arcella alla Guizza, dopo avere svolto un servizio finalizzato alla tutela degli studenti a bordo dei mezzi pubblici più utilizzati per raggiungere gli istituti scolastici , si è verificato unche ha costretto il tram ad arrestarsi in Corso del Popolo, all’altezza delle poste centrali.Poiché il guasto di natura elettrica aveva provocato il, i passeggeri a bordo, che al momento erano numerosi, hanno presto iniziato a manifestare segni di insofferenza che stavano sfociando in. Per evitare che la situazione potesse degenerare, oltre a rassicurare le persone, i Carabinieri hanno provveduto a sbloccare manualmente le porte a libro, consentendo e regolando l’uscita dei passeggeri, non senza avere prima provveduto alla tutela della loro incolumità da eventuali investimenti da parte dei veicoli in transito, richiedendo anche il supporto di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina, che ha gestito il flusso del traffico e bloccato il tram che poco dopo è giunto lungo lo stesso binario. Successivamente sono state avviate le procedure di recupero del mezzo da parte dell’azienda che cura il trasporto cittadino, alle quali hanno continuato a collaborare i militari nella gestione dei flussi di traffico fino alla sua rimozione.