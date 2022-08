Weekend da bollino rosso sulle strade tra chi parte e chi rientra: code intense in A4

Autostrada A4 bloccata, fino a tre chilometri di coda e traffico in tilt. Confermato il traffico da bollino rosso. I dati rilevati dai sensori di CAV sul tratto di riferimento Padova Est-Arino (poi i flussi si alleggeriscono, dividendosi tra A4-Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre) segnano il transito tra le ore 6 e le 12 di oggi, 6 agosto, di 20.097 veicoli totali in direzione Trieste, mentre in direzione Milano è stato rilevato il passaggio di 15.766 veicoli. Attese però, tutto sommato brevi, alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove sono stati registrati nell'arco della mattinata 11.227 veicoli in uscita.

APPROFONDIMENTI IN VIAGGIO Sabato da bollino nero. Incidenti, blocchi, code: la situazione del... VACANZE Traffico, domani bollino nero su autostrade e temperature roventi: ma... TREVISO Weekend da bollino rosso: ecco tutti i consigli per dribblare le code...

Le previsioni sul traffico

Rispettate dunque le previsioni per traffico intenso da bollino rosso in questo sabato 6 agosto, di partenze e già a partire da ieri pomeriggio, quando infatti ci sono stati rallentamenti, tra Padova Est e il Bivio con la A57. Anche fno al tardo pomeriggio di oggi il traffico rimarrà intenso. Da domani, 7 agosto, invece situazione simile ma in carreggiata opposta (direzione Milano), a causa dei rientri, con traffico che si prevede sostenuto specie nel pomeriggio-sera e fino a lunedì mattina, dove andrà a sommarsi alla ripresa dei transiti feriali e pesanti. I mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle ore 22 e domani, domenica, dalle 7 alle 22.

A creare code anche i tamponamenti

A creare ulteriori disagi anche gli incidenti. Questa mattina, 6 agosto, c'è stato anche un tamponamento tra due auto in A4, tra Padova Est e lo svincolo per la A13 verso Bologna ha segnato la giornata di esodo che prima tutto sommato, andava avanti in modo ordinato, anche se con traffico intenso, come da previsioni. Nell'incidente una persona è rimasta lievemente ferita. Immediato l'intervento del soccorso stradale di CAV che ha liberato la carreggiata. A causa del traffico intenso, l'incidente ha comunque provocato fino a 3 chilometri di coda. Il traffico è poi rimasto intenso per il resto della mattinata, ma senza criticità, con punte di oltre 3.500 veicoli l'ora registrate tra gli svincoli A13 e il Bivio con la A57 a Dolo, in direzione Trieste.