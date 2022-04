PADOVA - Per tutelare pedoni e ciclisti si moltiplicano in città le aree 30. Solo ieri, infatti, il settore Mobilità ha istituito ben tre aree a bassa velocità. Dopo il tremendo incidente in cui, lunedì pomeriggio, in via Del Plebiscito, ha perso la vita una bambino di 3 mesi investito da un’auto, la giunta Giordani vuole a tutti i costi mettere in sicurezza gli utenti della strada.

La prima area 30 è stata istituita a Montà dove il limite dei 30 chilometri orari è scattato in via Padre Ezechiele Ramin e in via San Bortolo. In via Ramin sarà installato anche un dosso artificiale. La seconda area 30 scatta invece a Salboro, nel tratto di via Bosco Papadopoli, compreso tra il numero civico 46 e via Salboro. La terza area a bassa velocità è stata istituita in zona Due Palazzi nel comparto viario compreso tra via Giovambattista Pasinato, via Roberto Almagià, via Eusebio Francesco Chino e via Giorgio Pullè.



I PRECEDENTI

La settimana scorsa, invece, il settore Mobilità ha fatto scattare una nuova area 30 nel comparto viario formato da via Delle Granze (tratto compreso tra il numero civico 10/C e via Dei Ronchi), via Basilicata, via San Salvatore (tratto compreso tra via Puglie e via Delle Granze), via Camin e via Puglie (tratto compreso tra via Molise e via San Salvatore). Il provvedimento si è reso necessario in quanto la zona è contraddistinta prevalentemente da carreggiate di ridotte dimensioni trasversali in parte sprovviste di marciapiedi. Un’area prettamente residenziale dove sono presenti anche due scuole. Si moltiplicano, dunque in città le “aree 30”. All’inizio di gennaio, per esempio, un provvedimento del tutto simile è scattato ad Altichiero. Un’altra area a bassa velocità subito dopo Natale è stata istituita sempre a Montà nel comparto viario compreso tra le vie: Giovanni Miani, Alvise Cadamosto, Francesco Antonio Pigafetta, Sebastiano Caboto, Roald Amundsen, Vincenzo Maria Coronelli, Giacomo Bove, Antonio Cecchi e Giovanni Da Verrazzano.



IL PROGETTO

Le aree 30 sono un progetto su cui ha molto puntato l’amministrazione Giordani per favorire la mobilità dolce, ovvero quella di ciclisti e pedoni. Un progetto promosso dall’ex vicesindaco Arturo Lorenzoni e attualmente portato avanti dall’assessore alla Mobilità Andrea Ragona. L’anno scorso, per esempio, è stata istituita un’area 30 all’Arcella. Nello specifico, in via Guicciardini. Per rendere più efficace l’intervento è stata predisposta una segnaletica apposita e sono stati riorganizzati i parcheggi in modo tale da non creare dei rettilinei che consentano alle auto di prendere velocità.