Continua a tormentare l'ex moglie con 50 telefonate al giorno: va in cella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Era già stato condannato in primo grado perMa del divieto di avvicinamento nei cse n'era bellamente. Tanto che ieri la Squadra mobile di Padova è andata a prenderlo nella suaper portarlo in carcere per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare dovuta all'aggravamento della pena, visto che continuava a tormentare la sua ex con decine diÈ al due palazzi, ora,che ha dato il tormento per anni alla moglie, sia prima, quando erano sposati, sia ora che lei l'ha lasciato.Sono tredici le persone che nel 2017 si sono rivolte allo sportello, l'associazione di volontariato che ha dato vita a un centro d'ascolto per le persone in difficoltà e che nell'anno passato ha visto aumentare fino a 35 gli accessi. Lonel tessuto sociale da permettere agli operatori di tracciare un ritratto delle vittime. Sonoche hanno lasciato il loro compagno e che si trovano ora investite dalla rabbia dell'uomo che non ha accettato la fine di un rapporto....