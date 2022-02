Tony Fuochi, morto per Covid il doppiatore di Phoenix e Super Mario: fu la voce di Radio Padova

PADOVA - Tony Fuochi, ex speaker di Radio Padova e doppiatore di Super Mario e Phoenix di "I Cavalieri dello Zodiaco", è morto ieri sera a 67 anni nella terapia intensiva dell’ospedale di via Giustiniani a Padova. Era malato di Covid e ricoverato dal 12 gennaio. Negli anni Ottanta fu famoso come la voce della notte di Radio Padova.

La notizia della morte di Tony Fuochi è stata diffusa soprattutto dalla pagina Facebook di Yamato Video, che ha sotto la propria etichetta molte delle opere doppiate da lui.

La passione del doppiaggio

Tony Fuochi aveva dato la voce a tantissimi personaggi del mondo dell’animazione tra cui ricordiamo Lo Stregone del Toro (il pare di Chichi) in Dragon Ball, Z e Dragon Ball GT, House di Scuola di Polizia, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokémon, Zodd nella prima trasposizione animata di Berserk, Gol D. Roger e tanti altri personaggi in One Piece, e si potrebbe andare avanti all’infinito con una lista lunghissima di personaggi doppiati.

Anche il mondo dei videogiochi era un territorio in cui la sua voce è stata prestata molte volte, anche in produzioni celebri, come per esempio “God of War 3″ dove è stata la voce di Efesto, Master Yi nel gioco free-to-play della Riot “League of Legend“, Kleiver in “Jak 3”, Samael e Arso Consiglio in “Darksiders” e successivamente sempre Samael e Padre Corvo in “Darksiders 2”. E anche qui la lista potrebbe andare avanti ancora a lungo per i suoi ruoli in The Elder Scrolls 5: Skyrim, Infamous 1 e 2, Alan Wake, Dante’s Inferno, Destiny, Call of Duty: Black Ops 2, Killzone e tanti altri ancora.