Sette aprile 1979. Una data che è diventata storia, per Padova e per l'intero Paese. Cambiandone il destino, perché sul mandato di arresto l'allora sostituto procuratore della Repubblica Pietro Calogero aveva configurato a carico del destinatario il reato di "insurrezione armata contro i poteri dello Stato". Toni Negri non se lo aspettava e ad andare a notificarglielo fu Carmine Damiano, allora responsabile della sezione antiterrorismo della Digos.



Dottor Damiano, quel momento rimane scritto con l'inchiostro indelebile nella sua memoria.

«Ho arrestato io Toni Negri a Milano, il 7 aprile 1979 alle 10,30 del mattino. Ero partito da Padova il giorno precedente in auto con altri 3 colleghi della Digos. Eravamo diretti nel capoluogo lombardo, con 21 ordini di cattura da eseguire, quello del professore era il numero 1, e 110 perquisizioni disposte dal giudice Calogero. Prioritario, però, era assicurare alla giustizia Toni Negri, in quanto subito dopo sarebbe partita l'azione per ammanettare e perquisire gli altri».



Cosa ricorda dell'inchiesta?

«Arrivammo a individuare nel professore di Dottrina dello Stato la figura di spicco di Autonomia, promotore del terrorismo diffuso con collegamenti con le Brigate Rosse, che emersero chiaramente dal suo archivio segreto che riuscimmo a individuare e a sequestrare nel corso di una perquisizione a casa di Manfredo Massironi, fuoriuscito da Potere Operaio. Dall'esame di questa copiosa documentazione trovammo elementi che attestavano che il vertice dell'associazione favoriva appunto il terrorismo e la presa del potere da parte di questi rivoluzionari. Negri era a capo di tutto, mentre figure di contorno risultavano Serafini, Alisa Del Re, Bianchini, Emilio Vesce e altri. Questa operazione, fermamente voluta da Calogero, ha segnato la storia».



In che modo?

«Con l'arresto di Negri lo Stato ha iniziato ad avere coscienza di quella che era la pericolosità di tali movimenti, tanto è vero che allora il vecchio Pci prese le distanze da essi, perché aveva capito che si trattava di un qualcosa di rivoluzionario e violento, che non aveva a che fare con la politica».



Come avvenne la cattura?

«Quando arrivammo a Milano ci appostammo davanti all'ingresso del condominio di via Boccaccio 11, dove rimanemmo l'intera notte. La mattina Negri, di ritorno dalla Francia, salì nel suo appartamento al settimo piano della palazzina centrale: immediatamente facemmo irruzione nell'abitazione e iniziò la perquisizione durata 8 ore, perché riuscimmo a individuare documentazione interessante, anche scritta a mano, con le idee di Negri. Inoltre venivano riportate alcune risoluzioni strategiche delle Brigate Rosse, a dimostrazione dello stretto collegamento tra Autonomia e terrorismo diffuso delle Br».



Lui cosa vi disse?

«Per la verità noi inizialmente notificammo solo la perquisizione, che io prevedevo sarebbe durata a lungo, e solo alla fine estrassi dalla borsa il mandato di cattura e lo notificai con grande disappunto di Negri e del suo avvocato, secondo i quali bisognava fare il contrario. Ma era stata una strategia mia per operare in estrema sicurezza».



E poi?

«Lo portammo da Milano al carcere di Rovigo, dove era stato destinato con provvedimento di Calogero. Durante il viaggio durato quasi tre ore parlò pochissimo e si dimostrò molto preoccupato perché aveva capito leggendo gli elementi contenuti nell'ordine di cattura che era un'inchiesta supportata da elementi concreti».



Non si proclamò innocente?

«No assolutamente, anche perché io stesso avevo effettuato in precedenza una perquisizione nella sua abitazione dove trovammo Maurizio Bignami con carte d'identità e patenti rubate all'Anagrafe e alla Motorizzazione di Napoli, e documenti di quel tipo erano stati poi rinvenuti pure nei covi delle Br, in mano ai terroristi. Lui si dichiarò innocente riguardo alla detenzione di questo materiale, affermando che appartenevano appunto a Bignami, il quale poi si rese latitante e alla fine venne ucciso in un conflitto a fuoco con la Polizia».



Erano anni difficili.

«E preoccupanti per la tenuta dello Stato che però grazie all'azione ben condotta da Calogero e Digos di Padova riuscì a colpire i veri responsabili di questa organizzazione. Ora che è morto provo un sentimento di pietà umana, ma non posso dimenticare che è stato un cattivissimo maestro e mi spiace per tanti ragazzi che all'epoca avevano creduto alle sue idee, rimanendo poi impigliati nelle maglie della giustizia con condanne per gravi reati. Li aveva educati alla violenza e quindi il giudizio sulla persona ora non può cambiare».