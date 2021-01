Operaio di 49 anni arrestato a Tombolo: maltrattava i genitori

TOMBOLO (PADOVA) - I Carabinieri di Cittadella (Padova) hanno arrestato un operaio, A.E., 49 anni, residente a Tombolo (Padova), per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori, di 79 e 78 anni, che vivono con lui.

Secondo quanto accertato dai militari l'uomo, rincasato nel pomeriggio di ieri in stato di ubriachezza, ha minacciato e offesi i genitori, spingendo con forza la madre, invalida civile, facendola cadere a terra. L'arrivo dei Carabinieri ha coinsentito di bloccarlo, evitando così ulteriori conseguenze per i familiari. Durante gli accertamenti sono emersi altri episodi di prevaricazione nei confronti dei due anziani, con il conseguente arresto dell'uomo, condotto alla Casa circondariale di Padova in attesa della convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA