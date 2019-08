di Michelangelo Cecchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOMBOLO (PADOVA) - «Mi sono salvata grazie alla prontezza di riflessi di. Non fosse stato per lui non so come potrebbe essere finita». E' ancora comprensibilmente agitata la signora di quarantasei anni residente a, che martedì alle 23 è stata aggredita da uno straniero che l'ha bloccata puntandole lamentre stava prelevando un pacchetto di sigarette da un distributore automatico. L'azione inaspettata e fulminea del ragazzino ha permesso a lui e alla madre di fuggire, mettendosi al sicuro e avvisando subito il pronto intervento 112 dei carabinieri. Nell'azione, la donna è rimasta leggermente ferita dalla lama alla gola ed al labbro superiore, ma non è ricorsa alle cure dei sanitari. L'episodio sta avendo un'ampia eco