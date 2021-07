Lo sport padovano torna sul podio olimpico grazie a Manuel Frigo, medaglia d’argento nella 4x100 stile libero a Tokyo. Una gara magnifica, esaltante che ha visto gli azzurri cedere solo agli Stati Uniti e terminare al secondo posto con il tempo di 3’10”11, migliorando per la seconda volta in poche ore il record italiano.

Come già in semifinale, il cittadellese Manuel Frigo è stato il quarto e ultimo frazionista e ha nuotato i suoi 100 metri...

