SECONDO INCIDENTE ALLE 15.20 IN DIREZIONE MILANO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paurosofra 3 camion in tarda mattinata sul: un camionista incastrato fra le lamiere e soccorso dal Suem che non sarebbe in pericolo di vita. Code fino a 5 km alle 13 in graduale ma lenta diminuzione.L'incidente è avvenuto in autostrada al km 392 con 3 autoarticolati coinvolti in territorio died è stato causato da un precedente piccolo tamponamento che ha provocato rallentamenti in carreggiata.Ferito l’autista del mezzo, con targa della Repubblica Ceca, che ha tamponato il primo tir e rimasto incastrato in cabina di guida. Illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento.Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco di Mestre e Treviso e il Suem, con l’intervento dell’elisoccorso e la Polstrada di Mestre. In prossimità dell’incidente operano 4 mezzi con gli ausiliari e il coordinatore alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete, in contatto con il Centro Operativo di Mestre della società: si segnalano fino a 5 chilometri di coda in direzione Milano, con transito nella sola corsia di sorpasso.Contemporaneamente squadre dei vigili del fuoco in azione per un'emergenza anche sulla A27 sotto il cavalcavia Treviso nord per l'incendio di un altro camion e in tangenziale a Treviso per incidente da