Andrea tifoso disabile, "espulso" dall'arbitro per un cancello aperto

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE S.NICOLÒ - Il calcio è la sua grande passione, il fratello Nicola è il suo idolo e quel campo parrocchiale è la sua seconda casa. Andrea Contin, ventiduenne padovano di Ponte San Nicolò, ogni domenica si sveglia con un pensiero fisso in testa: andare a tifare l’Union Volta Roncaglia nel campionato di Seconda Categoria. A differenza degli altri sostenitori, però, Andrea non può sedersi comodamente in tribuna. Invalido al cento per cento fin dalla nascita, quest’anno ha guardato...