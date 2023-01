SAN MARTINO DI LUPARI - The Voice Senior, il programma di Rai 1 che sforna talenti musicali over 60, ha cominciato venerdì scorso la sua terza stagione con il record di ascolti sulle programmazioni delle reti concorrenti. A condurre è stata Antonella Clerici, quattro i coach: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio ed i Ricchi e Poveri. Sette le puntate. In quelle iniziali i maestri scelgono i cantanti e venerdì prossimo tra gli aspiranti che tenteranno l'ingresso in squadra c'è anche il padovano Alex Sure, all'anagrafe Sandro Sicuro, noto per la sua grande passione per il rock degli AC/DC. Da parte sua assolutamente nessuna dichiarazione. Microfono spento, non risponde, impossibile avere conferma, ma a San Martino di Lupari, paese in cui vive, la gente come recita l'adagio, mormora. Voci che si rincorrono anche altrove considerato che Alex Sure è sul palco da molti anni e perciò non è certo uno sconosciuto tra gli appassionati del genere. Tutti dunque davanti al televisore venerdì sera per avere la conferma assoluta della sua presenza.

Il programma

Come vogliono i programmi di questo genere, nessuna anticipazione per tenere alta, altissima, la suspence. Del resto sono anche gli stessi coach a non vedere prima chi hanno di fronte. Come vuole la trasmissione, gli aspiranti concorrenti cantanti senior salgono sul palco e cominciano a cantare avendo di fronte a loro gli schienali delle poltrone dove sono accomodati i cantanti allenatori. In pochissimo tempo, voce ed interpretazione solo audio, devono essere in grado di generare quella scintilla, quella curiosità, tale da far premere ad ognuno il bottone rosso, così da far compiere un giro di 180 gradi alla seduta, e vedere in faccia l'artista senior. Dopo l'approvazione, si definisce la destinazione al coach.

Chi è Alex Sure

Senza dubbio Alex Sure di esperienza ne ha molta, moltissima. Quasi mezzo secolo su e giù dal palco, quattro album all'attivo, per due anni ha vissuto anche in Inghilterra. Somiglianza vocale e fisica con il leader degli AC/DC Brian Johnson che lo fanno definire il suo omologo italiano anche perché quella è per lui la band di riferimento dopo le ispirazioni ricevute da Rolling Stones, Cream e King Krimson nei primi anni '70. Altra formazione amata è quella dei Guns N' Roses. Sul palcoscenico esprime il meglio, sempre, trainante con i brani da lui scritti e le cover, cesellando una figura artistica tutta propria che lo porta ad essere protagonista in vari eventi musicali non solo nazionali. Rock e hard rock quello che le sue band susseguitasi nel tempo propongo ai tantissimi appassionati e ai fan. Superato il periodo non semplice della pandemia che ha profondamente forzatamente bloccato tutto il settore, ora Alex Sure è pronto a tornare. E questa volta il palco è, senza nulla togliere a tutti gli altri, di assoluta importanza. Tutti sintonizzati alle 21.25. Il rock, quello vero, non muore mai.