SAN MARTINO DI LUPARI - «Sono felicissimo, sono stati istanti interminabili. Una grandissima soddisfazione, ma non è finita». Così il cantante e chitarrista di San Martino di Lupari Alex Sure, all’anagrafe Alessandro Sicuro, commenta l’importante risultato: è in semifinale nel programma “The voice senior”, in onda su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Venerdì scorso si è conclusa la fase delle audizioni articolate in tre puntate.

Sure, 63 anni, aveva partecipato alla prima ed era stato scelto dal cantante-coach Clementino come membro della sua squadra. Gli altri allenatori sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio ed i Ricchi e Poveri.

LE SELEZIONI

Nelle tre puntate sono stati scelti 12 cantanti per gruppo, poi ogni coach ha dovuto ridurre la squadra della metà e Clementino tra i suoi sei cantanti ha inserito anche Alex Sure. Non era automatica la scelta anche se proprio Clementino era stato particolarmente colpito dall’esibizione di Alex che si era presentato con un brano del suo gruppo cult, gli Ac/Dc, “You shock me all night long”. Alex Sure è appassionato di musica fin da giovanissimo, rock in particolare. Ha all’attivo tre album e numerosissimi concerti dove interpreta cover degli Ac/Dc. Ha cominciato nel 1983. Vive appieno lo spirito del suo genere preferito: si è presentato con cresta, canottiera, lunga gonna in Tartan rosso e scarponi. Doti canore e stile hanno ben impressionato anche gli altri giudici. Con la sua squadra lo avrebbe voluto anche la Bertè. Tra i concittadini cresce l’appoggio ad Alex. «Mi hanno scritto tantissime persone a cominciare dagli amici. Molti messaggi dagli italiani all’estero che vedono il programma, mi fanno i complimenti e mi augurano successo. In attesa della semifinale di venerdì prossimo sto preparando un nuovo pezzo. Non posso ovviamente svelarlo - dice Alex - Non sarà facile, ma io farò il massimo per conquistare la finale. Se ci riuscirò avrò bisogno della collaborazione del pubblico: metà dei consensi è affidato al televoto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA