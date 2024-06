Il 21 novembre 2019, giorno in cui all’ospedale di Cittadella il notaio padovano Francesca Vomiero, la dottoressa Rosanna Ruffato e i due testimoni Andrea Basso e Carmen Rampazzo, tutti di Santa Giustina in Colle, si presentavano al capezzale di Marcello Ceccato per fargli firmare un testamento con cui lasciava soldi, case e terreni alla moglie e a uno dei suoi quattro figli, l’anziano si trovava “in una situazione psichica di grave alterazione”. Cioè il contrario di quanto affermato dalla dottoressa e dal notaio. Motivo per cui il Tribunale Civile di Padova ha annullato il testamento pubblico e ha condannato gli unici due eredi a restituire quanto loro lasciato in via esclusiva, così come chiesto dagli altri tre figli dell’uomo, assistiti dall’avvocato Eva Liberalato.

LA VICENDA

Tutto ruota attorno a un’eredità da 600mila euro che Ceccato, attraverso i documenti firmati a quattro giorni dalla morte, avvenuta il 25 novembre a 83 anni, donava (tutto il suo patrimonio) a uno dei suoi figli e alla moglie. La firma era arrivata dopo un controllo medico della dottoressa Ruffato a garantire la bontà e la lucidità di quella decisione. Nel certificato rilasciato al notaio Vomiero, l’anziano veniva descritto “vigile, reattivo, collaborativo, consapevole delle attuali limitazioni fisiche e della dipendenza funzionale conseguenti alle patologie sofferte”. E ancora “pur avendo lacune nella memoria a breve termine, non manifesta disturbi del comportamento, conserva capacità di astrazione e progettazione, senza lacune in memoria a medio-lungo termine, comprende il valore del denaro e il significato di proprietà”. Così, di fronte a due testimoni fatti arrivare alla bisogna, c’era stata la firma alle sue ultime volontà.

I DUBBI

I primi sospetti sono venuti a galla quando al Tribunale Civile è stato fatto notare come una delle figlie dell’83enne aveva firmato il ricovero al posto del padre, perché incapace di intendere e volere. Da lì si sono aperti due fronti: il primo, quello civile, arrivato a sentenza pochi giorni fa che ha deciso la cancellazione del testamento; il secondo, penale, che ha portato ad un’inchiesta del sostituto procuratore Benedetto Roberti e al rinvio a giudizio del notaio, della dottoressa e dei due testimoni per i reati di falsità ideologica in concorso.

LE CONSULENZE

Pilastro della sentenza del Civile - così come dell’accusa in Procura - le consulenze affidate dai giudici agli esperti secondo i quali “non si ritiene che il sig. Ceccato Marcello disponesse di capacità di autodeterminarsi con la disposizione testamentaria”. Già otto mesi prima della firma del testamento, infatti, c’erano state avvisaglie sulla salute psichica dell’anziano “disorientato e confuso”. Scrive il giudice in sentenza che “Il certificato (firmato dalla dottoressa Ruffato, ndr), infatti, appare incoerente con quanto emerso dalle cartelle cliniche di Ceccato Marcello, dal diario infermieristico e dai test cui il de cuius veniva sottoposto”. La parola definitiva sul fatto che ci sia stato un raggiro, la mette la dottoressa Rossella Snenghi, medico legale e consulente della Procura: la mattina del 21 novembre 2019 quando il notaio, la dottoressa e i due testimoni si presentavano al suo letto dell’ospedale di Cittadella, Marcello Ceccato “presentava uno stato soporoso” causato da una serie di complicanze di altre patologie che lo stavano portando alla morte. “Tali condizioni - sottoline ancora il medico legale - implicavano una compromissione dei processi neuropsicologici implicati nella capacità atestare nonché delle funzioni neuropsicomotorie necessarie per l’espletamento della scrittura”. Era perciò impossibile che lui avesse firmato quel testamento. Così, il tribubnale: “In conclusione e viste le consulenze, reputa il Collegio che l’incapacità naturale del testatore costituisca, pertanto, presupposto per il suo annullamento”.