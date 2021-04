VENEZIA - Lo scudo francese l'ha protetto per 40 anni, negandolo alla giustizia italiana che, dall'altra parte delle Alpi, l'aveva condannato come uno dei vertici dei Proletari armati per il comunismo. È riuscito a scappare anche quando finalmente le autorità transalpine si sono decise ad abbassare la guardia e a collaborare per la cattura di chi seminò il terrore negli anni di piombo: Luigi Bergamin, 72 anni, ideologo dei Pac, è di nuovo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati