MERLARA (PADOVA) - Andrà a giudizio immediato in Corte d'assise Ali Abdelli, 20 anni, con l'accusa di apologia ed istigazione a delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Lo ha deciso la giudice Claudia Ardita, la quale ha accolto la richiesta presentata dal sostituto procuratore di Venezia Roberto Terzo.

L'indagine era iniziata nel marzo del 2022, dopo che la Digos aveva rilevato la presenza del giovane, residente a Merlara e apparentemente insospettabile, su circuiti online di propaganda terroristica. Le indagini hanno permesso di accertare che il giovane, esperto informatico diplomato a pieni voti e considerato dalla famiglia e dagli amici come un ragazzo dedito allo studio e alla programmazione, avrebbe creato una rete di contatti virtuali con persone, anche all'estero, sulle medesime posizioni estremiste. In particolare, egli si sarebbe costantemente impegnato nel creare, condividere ed esaltare sul web contenuti finalizzati ad esaltare gli attentati compiuti dai gruppi terroristici di matrice islamica, a sostenere la pratica del martirio per dar corso al Jihad, manifestando propositi violenti contro i soldati americani, Israele, gli ebrei e la comunità Lgtbq. I post venivano pubblicati soprattutto a ridosso delle ricorrenze dell'11 settembre, dell'8 febbraio (il massacro del "Charlie Hebdo"), delle festività natalizie e a seguito dello scoppio dei conflitti ucraino-russo e israelo-palestinese Sui suoi dispositivi sono stati, inoltre, rinvenuti video in cui sono riprese fasi di allenamento fisico all'interno di palestre da parte di "mujaheddin" e di esercitazioni belliche nonché iscrizioni a canali Telegram che forniscono lezioni di tecniche di combattimento e suggerimenti su dove poter acquistare armi in bitcoin.

Il suo legale, l'avvocato Tamara Fattore, precisa di non aver ricevuto ancora alcun atto. Esperto del linguaggio di alto livello Python, Ali ha un profilo su GitHub, un sistema per la gestione dello sviluppo di software di tipo collaborativo. Per tutti, insomma, un bravo ragazzo. Per la Digos è invece un pericoloso islamico radicalizzato, che scambiava informazioni con una decina di soggetti pericolosi nel dark web. I genitori e la sorella, quando era scattato l'arresto avevano reagito come se fosse crollato loro il mondo addosso. I genitori sono arrivati in Italia oltre vent'anni fa, residenti in una ordinata casetta sulla strada provinciale che porta al centro del paese, dove sono nati entrambi i loro figli, e si sono rimboccati le maniche per far studiare i loro due ragazzi - il padre era un camionista - tanto che il successo scolastico di Alì è fonte di grandissimo orgoglio. «Sono tutte bugie - aveva detto la sorella - È un bravo ragazzo, è studioso. Non ha fatto niente. È tutto un grande errore». La ragazza aveva anche evidenziato come suo fratello sia sempre stato un giovane affidabile: «Era anche capoclasse alle superiori. Aveva bei voti a scuola ed è sempre stato bravo e corretto. È tutto un grande errore». Alì nel 2019 aveva anche passato 40 giorni in un'officina del paese per il programma di alternanza scuola-lavoro. E anche il titolare era caduto dalle nuvole. Sarà un processo a stabilire se le risultanze delle lunghe indagini della polizia sono anche prove. Per il Pm, avendo chiesto di non passare per l'udienza preliminare, c'è una evidente fondatezza delle accuse.