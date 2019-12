VIDEO

Due stranieri sono stati espulsi per motivi di sicurezza dello Stato. Lo fa sapere il Viminale sottolineando che «si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, Mohamed Bendafi, e». Il marocchino, sottolinea il Viminale, «è risultato attivo su diverse piattaforme di social media: alcuni video da lui condivisi susono stati rimossi dallo stesso social network perché contenenti espliciti».Dalle indagini, compiute dal Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri, nell'ambito di un procedimento penale avviato nel 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è emerso che «l'uomo aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione ed era collegato a un connazionale, tratto in arresto dallo stesso Ros ad aprile 2017 nell'ambito dell'operazione "JBook Primo" e condannato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere».Legata piuttosto all'l'espulsione del bengalese, «di professionepresso l'associazione culturale islamica "Bangladesh Cultural Center" di Padova », che «il 14 novembre scorso era stato sottoposto dalla Digos alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, disposta dal Gip, perché indagato per maltrattamenti nei confronti di minorenni e abuso di autorità, per le modalità con cui teneva le lezioni coraniche nel centro».Come fa sapere il Viminale, «era stato infatti documentato come Ahmed, insieme a un altro imam suo connazionale (tratto in arresto per le stesse imputazioni) fosse solito percuotere, che frequentavano i suoi corsi di religione islamica . Lo straniero, inoltre, è risultato connotato da una visione radicale dell'islam». Salgono così a 454 le espulsioni eseguite dal 2015 ad oggi, di cui 91 nel 2019. Nel 2018 sono stati eseguiti 126 allontanamenti, mentre erano stati 105 nel 2017.