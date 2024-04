Trattore si ribalta in un canale di scolo: morto il conducente

BAGNOLI DI SOPRA - Incidente mortale oggi, 12 aprile 2024, poco dopo le 14, a Bagnoli di Sopra in via Cavour: un trattore si è ribaltato in un canale di scolo lungo la carreggiata, morto il conducente. Nessun'altra persona coinvolta. Sul posto Vigili del fuoco, Suem e Carabinieri per i rilievi. La viabilità lungo la Sp5 nel tratto interessato dalla vicenda è stato inibito al traffico per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza e portare avanti le singole attività. Non è dato sapere cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore. Si ipotizza una banale manovra errata che però è risultata fatale al conducente.