TERRASSA - «Ho amato Barbara fino alla fine con tutto l’amore possibile per un marito innamorato della propria moglie». Poche, commosse e profonde parole, quelle pronunciate da Graziano Fontolan nei confronti del coniuge Barbara Fetti, spentasi nel pomeriggio di venerdì nella loro abitazione di via Marconi a Terrassa, all’età di 40 anni.

Un volto noto non solo in paese, ma anche a Conselve quello di Barbara, impegnata da molti anni come animatrice di Azione Cattolica, ma anche come educatrice del Grest parrocchiale, ideato proprio da lei con altre laiche alcuni anni fa. Una ragazza prima, donna poi, tuttofare con una speciale predilezione per bambini e ragazzi, con i quali aveva la capacità di entrare in sintonia, diventando amica, consigliera e quasi una seconda mamma. Anche dopo il matrimonio con Graziano, nel 2010, Barbara ha continuato sempre a lavorare per la parrocchia, ma anche per la Pro Loco, con le attività che favorivano l’incontro tra le persone e il suo sorriso, il suo fare semplice e scherzoso, intriso di una fede autentica, vissuta e non solo proclamata, le facevano conquistare la simpatia delle persone. «La grave malattia di cui era affetta Barbara l’abbiamo scoperta il 10 gennaio dello scorso anno, forti dolori ad un ginocchio, approfondite e veloci accertamenti, che purtroppo avevano confermato la presenza di un tumore allo stadio avanzato», spiega commossa la sorella Gloriana. «Le cure allo Iov, la grande umanità dei medici di Padova come del nostro medico di famiglia Giuseppe Sguotti, la sua voglia di vivere testimoniata fino alla fine, purtroppo non sono riusciti a sconfiggere la malattia, ma ce la siamo coccolata durante le feste, con l’altra sorella Michela, i nostri genitori Paolo e Mirella e suo marito Graziano e Barbara non ci ha mai fatto mancare il suo sorriso», aggiunge Gloriana.

DISPONIBILE E SORRIDENTE

Un sacerdote molto amico di Barbara, don Francesco Dal Sasso, già vicario parrocchiale a Conselve, ora alla Pontificia Accademia Ecclesiastica a Roma, così la ricorda: «Barbara ha sempre trasmesso in chi la incontrava la forza vera del Vangelo, con il sorriso, la disponibilità ed era sempre pronta a farsi carico dei bisogni del prossimo, dei più piccoli e delle famiglie in particolare». Grande il cordoglio della comunità di Terrassa dove il parroco, don Romolo Morello, per il pomeriggio di oggi ha organizzato un momento di preghiera in chiesa alle 15 per ricordare Barbara, mentre le esequie saranno celebrate martedì alle 15.





