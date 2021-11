Padova, in Piazzetta Garzeria apre Terranova al posto di H&M

PADOVA - In piazzetta Garzeria arriva Terranova. Aveva fatto molto rumore, lo scorso maggio, la notizia dell’addio al suo punto vendita in centro storico di “H&M”. Il negozio del colosso svedese che si affacciava sul Liston da circa 6 mesi ha abbassato definitivamente le serrande. H&M Hennes & Mauritz AB, più comunemente conosciuta come H&M, che è proprietaria anche dei marchi Cheap Monday, Cos, Monki, Weekday & Other Stories e Honda, aveva deciso infatti di rinunciare al suo punto vendita in virtù di una precisa politica aziendale che punta tutto sulla presenza nei centri commerciali. Da quel giorno, le vetrine del grande negozio sono rimaste desolatamente chiuse. Da ieri, però, c’è una novità: al posto della multinazionale svedese, ad occupare il prestigioso punto vendita dal mese prossimo sarà un’azienda italianissima: Terranova che fa capo al riminese Gruppo Teddy. Stando alla pubblicità affissa sulle vetrine del negozio, la nuova attività dovrebbe aprire i battenti entro dicembre. «Siamo nati in Italia con il desiderio di costruire qualcosa di grande e ogni giorno diamo vita a proposte d’abbigliamento creative che conquistano tutto il mondo grazie ai nostri marchi Terranova, Rinascimento e Calliope – si legge nel sito della società - Con oltre 600 negozi diretti e in affiliazione, il Gruppo Teddy è una delle aziende di moda uomo, donna e bambino più importanti in Europa nel mercato dell’abbigliamento». Nonostante la crisi, dunque, il cuore del centro storico continua ad attirare anche i marchi con diffusione internazionale. Un segno di vivacità che viene confermato anche dalla progressiva “occupazione” dell’ex palazzo Della Rinascente che, con il passare del tempo, si sta animando con una serie di attività commerciali. Ora resta da capire le tempistiche con cui saranno occupati anche gli altri piani dell’edificio. A oggi, infatti, ad essere affittata è stata solamente una porzione del piano terra.