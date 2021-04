ABANO/MONTEGROTTO - Soddisfazione a metà, per gli albergatori del bacino termale euganeo. Se da un lato il tanto atteso passaggio da oggi in zona gialla fa tirare un sospiro di sollievo agli imprenditori del comparto, dall'altro molte restano le critiche a un provvedimento governativo che non accoglie totalmente le richieste del settore. Insomma, si poteva fare di più. E per il ponte del Primo Maggio le prenotazioni sono ancora molto poche. Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati