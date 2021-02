ABANO/MONTEGROTTO Tempo di amarissimi bilanci per le aziende alberghiere del bacino termale euganeo, per le quali il 2020 si è concluso con un drammatico crollo delle presenze. Il Coronavirus ha avuto per gli hotel di Abano e Montegrotto gli effetti di un gigantesco colpo di maglio che una seppure timida ripresa degli arrivi, registrata nel trimestre da agosto a ottobre, non ha assolutamente contribuito ad assorbire. I numeri non lasciano troppo spazio alle interpretazioni: 2,1 milioni di presenze in meno, con un segno negativo del 66,1 per cento. Se solo si considera che il principale bacino turistico termale d'Europa in epoca pre-Covid segnava in media tre milioni di giornate annue, ci si trova di fronte a un autentico disastro.

I DATI L'impietoso dato emerge da un rapporto redatto dall'assessorato per il Turismo della Regione Veneto che analizza la situazione di tutti i settori dell'accoglienza e che fotografa, a livello dell'offerta turistica nel suo complesso, un meno 61,1% di arrivi e un meno 54,4% di presenze. Con la clientela straniera che si contrae del 68,3% e quella italiana del 25,3%. «Il Covid ci sta stremando, ma sta anche rafforzando una voglia di riscatto e di riappropriazione del livello qualitativo e quantitativo dell'offerta che il nostro sistema turistico ha saputo raggiungere nel corso degli anni - sottolinea l'assessore Federico Caner -. É doloroso commentare questi numeri e percentuali, ma abbandonarsi allo scoramento non serve. Occorre fissare con pragmatismo due obiettivi: uscire dalla pandemia accelerando sul fronte di una più ampia e diffusa vaccinazione e mettere in sicurezza le aziende della filiera turistica, e le attività collegate, con una veloce e congrua assegnazione di ristori e indennizzi. Per fortuna, le potenzialità del settore non sono state intaccate e la prima regione turistica d'Italia mantiene inalterati i suoi punti di forza».

L'ANALISI «Se da un lato è vero che l'abbassarsi dei contagi e il diffondersi dei vaccini fanno in qualche modo ben sperare interviene il presidente di Federalberghi Terme Euganee Emanuele Boaretto - è altrettanto indiscutibile che se gli aiuti economici non arriveranno in misura corretta, molti albergatori non sapranno come uscire da questo periodo. Le Terme Euganee, come tutte le altre località, hanno registrato qualche soggiorno in più nella stagione estiva, grazie agli italiani e ai veneti stessi, ma la perdita della clientela straniera è stata nel nostro caso forse superiore al 68,3% complessivo regionale, visto che i nostri ospiti d'Oltralpe hanno un'età media per la quale si sconsigliavano viaggi fuori dai confini nazionali. E il 2021 è iniziato in linea con questi numeri drammatici. Tutti confidiamo che, con la scadenza del prossimo Dpcm, si possa tornare in attività dal 6 marzo e proiettarci verso una Pasqua secondo i nostri standard conclude il numero uno della Federalberghi termale -, ma ad oggi tutto questo ottimismo ancora non ci è concesso». Vede un futuro, almeno nell'immediato, denso di incognite anche Marco Gottardo, direttore dell'ente di categoria. «Abbiamo perso i due terzi della clientela esordisce - Un danno enorme, se si considera che il 2019 si era chiuso con un boom di presenze. Durante la breve stagione estiva, complice anche un allentamento delle restrizioni, abbiamo registrato un leggerissimo incremento dovuto al turismo di prossimità. Una tipologia di ospite puntualizza Gottardo che diventerà sempre più importante e sulla quale dovremo puntare molto. Ora c'è solo da augurarsi di uscire al più presto dall'emergenza sanitaria, ma ci vorrà sicuramente del tempo prima che l'intero settore riprenda a camminare sulle sue gambe».

